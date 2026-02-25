◇第32回全日本スキー選手権ネコママウンテン大会 スノーボード競技・種目ビッグエア(25〜26日、 星野リゾート ネコマ マウンテン 南エリア グローバルパーク)“真の日本一”を決める大会として国内のトップ選手が出場する今大会。ミラノ・コルティナ五輪で金メダルの木村葵来選手や、銀メダルの木俣椋真選手、さらにスロープスタイルで銀メダルの長谷川帝勝選手も出場者に名前を連ねました。25日には試合会場で公開練習が行われ