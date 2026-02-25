飼い主さんが帰宅したら、ワンコ2匹がドア越しにお出迎えしてくれて…？それぞれの個性が出た歓迎の仕方に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で4万2000回再生を突破。「可愛い」「激しすぎw」「元気いっぱい」といった声が寄せられています。 【動画：家に帰ったら、ドアの向こうで『2匹の犬』が気付いて…それぞれのお出迎え方法に爆笑】 ワンコ2匹の賑やかなお出迎え TikTokアカウント「yaichan__」に投稿されたのは、飼