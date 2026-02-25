ジャパン・ホテル・リート投資法人は、ハイアット リージェンシー 東京を取得すると発表した。ハイアット リージェンシー 東京は、地上28階建てで、客室数は712室。小田急電鉄が投資ファンドのKKRとガウ・キャピタルが出資する特定目的会社に、2023年に譲渡していた。取得予定価格は1,260億円。3月13日付けで取得する。国内外での新投資口の発行と投資口売り出しで最大約695億円、銀行借り入れで650億円を調達する。すでに94億円を