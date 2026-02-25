真冬のJAFに密着。雪道での脱輪やバッテリー上がり、プラグかぶりまで。現場で見えた原因と正しい対処法、そして冬道運転で本当に大切な注意点を伝えます。 ■真冬の脱輪トラブル 愛知と岐阜で真冬のJAFに密着。この時期は、1年の中でも出動要請が増えるといいます。午前8時30分、岐阜県池田町から出動要請。岐阜市で10センチの積雪を観測したこの日、現場に向かうと脱輪して左に大きく傾いた車がありました。