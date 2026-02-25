今永は昨季終盤の不安を払拭する内容を見せた(C)Getty Imagesカブスの今永昇太が、今季オープン戦初登板のマウンドで好ピッチングを披露した。パドレスとのゲームに先発し、2イニングを投げ無失点、被安打3、無四球と上々の内容で実戦初マウンドを終えている。昨季はハムストリングの故障に苦しみ後半戦はパフォーマンスを取り戻せずにいた中で、その不安を払拭するほどの投球を展開した。【動画】今永昇太がオープン戦初登板で