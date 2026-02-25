俳優の香坂みゆきさんが自身のインスタグラムを更新。玄潮会の書展で賞状を受賞したことを報告しました。香坂さんは、賞状を掲げた写真を投稿し、満面の笑みで喜びを表現しています。 【写真を見る】【 香坂みゆき 】書道展で賞状を受賞満面の笑みで報告「賞状って大人になると中々もらう事ないですよね〜嬉しい」投稿では「賞状って大人になると中々もらう事ないですよね〜嬉しい」とコメントし、大人になってから受賞する