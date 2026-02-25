会社の営業秘密をロシア側に漏らしたとして、警視庁公安部に書類送検された工作機械メーカーの元社員と、在日ロシア通商代表部の元職員について、東京地検は、きょう（25日）付で不起訴処分としました。東京地検は「慎重に捜査を進めた結果、元職員は出国済みで今後入国の見込みがないことも含め、諸事情を考慮して不起訴処分にした」としています。