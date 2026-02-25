株式会社阪急阪神百貨店は２５日、「ザブトンモンブラン」をはじめ、建築的発想から生まれたスイーツを提案してきた「Ｍａｓａｈｉｋｏ Ｏｚｕｍｉ Ｐａｒｉｓ（マサヒコ オズミ パリ）」の新店舗が、３月２８日に神戸阪急本館地階にオープンすると発表した。ブランドを代表するモンブランは、座布団のようなユニークな形がＳＮＳでも話題になり、そのフォルムから親しみを込めて「ザブトンモンブラン」と呼ばれている。神戸阪