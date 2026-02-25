小雨の中、いざ本番！ 2月25日の日中、熊本県内はコートが要らないくらいの暖かさでした。サクラが咲くのが待ち遠しくなる中、熊本大学の入学試験・前期日程が始まりました。 【写真を見る】保護者「頑張れ」受験生「やり切った」雨上がりの熊本大学 入学試験の前期日程始まる 朝から小雨が降る中、受験生が試験会場の黒髪キャンパスへと入っていきます。 別れ際に保護者の手をギュッと握りしめ…かばんには、お守りが