災害時にどう行動するのか子ども達にしっかり考えてほしいと、小学校で体験型の防災授業が行われました。 【写真を見る】大人でも困難「浸水した扉は開かない」水深50cmで水圧100kgに小学生が災害時の“もしも”を体験熊本 浸水による水圧で、力いっぱい押しても扉が開かなくなる状況を体験します。 一般的な幅80cmの扉にかかる水圧は水深30cmで36kg。さらに50cmでは100kgと、大人でも開けることは難しくなります。 熊本県