お笑いコンビ、アルコ＆ピースの平子祐希（47）酒井健太（42）が、25日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。平子が影響を受けた名優について、司会黒柳徹子（92）に質問した。平子は「うちの両親が大好きで」と映画「男はつらいよ」シリーズなどで知られる渥美清さんを上げた。「テレビでやっていると、父親が『男はつらいよ、やってるぞ』と僕たちを呼び寄せて、横で見せるんです」と話した。当時は「あ