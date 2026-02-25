シンガー・ソングライターの槇原敬之（56）が25日、X（旧ツイッター）を更新。自身のヒット曲「もう恋なんてしない」がインドネシアでヒットしていることに言及した。同楽曲は92年にリリースされ、累計出荷枚数約150万枚（当時）のヒットを記録。ミュージックビデオ（MV）は発売元のワーナーミュージック・ジャパン公式YouTubeチャンネルでも公開されており、25日午後6時現在で視聴回数は1億回を超えている。また、同楽曲はBillboa