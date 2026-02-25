高市早苗首相は２５日の参議院本会議の代表質問で、衆院選の当選祝い名目で自民党議員側にねぎらいの気持ちを込めてカタログギフトを配布したと認めた。質問に立った立憲民主党の田名部匡代参院議員は「昨年、当時の石破総理は１０万円の商品券を１５名に渡し、物価高で苦しむ世論から批判を受け、謝罪され、商品券は返還されました」指摘した。高市首相は２４日夜に自身のＸ（旧ツイッター）で自民党議員側にカタログギフト