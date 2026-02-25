巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手（２２＝中大）が２５日、母校・中大の先輩にもあたる阿部慎之助監督（４６）による恒例の?鬼トレ?を受けた。雨雲が那覇市を覆ったこの日、野手陣は室内でティー打撃を実施。これに参加していた皆川のもとへ阿部監督が歩み寄り、「緩いティーを１５００球打っても変わらないから、俺が投げてやる」と?号令?をかけた。指揮官自らトス役を務め、足を大きく開いた状態で球を拾い上げる「股割