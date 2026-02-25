新幹線のファーストクラスと言われる「グランクラス」は、豪華な座席やアルコールの飲み放題が魅力です。しかし、お酒が飲めない20歳未満の方も大人と同額の料金のため、「お酒が飲めないのに同じ金額を払うのは、もったいない」と思う方もいるでしょう。 本記事では、20歳未満の方がグランクラスに乗るメリットや料金、予約方法について解説します。 20歳未満の方がグランクラスに乗るメリットは？ 新