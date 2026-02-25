コロナ禍や能登半島地震・奥能登豪雨と、小学校生活のほとんどを災害とともに送ってきた能登の小学6年生。石川県七尾市の小学校では、下級生を支えて来てくれた6年生たちに感謝の気持ちを伝える「送る会」が開かれました。「それではミュージックスター ト！」卒業式を間近に控えた、石川県七尾市の能登島小学校。幾多の災害の中でも、下級生たちの先頭にたって学校を引っ張ってくれた先輩たちに、感謝の気持ちを伝え