飛行機のフライトには、さまざまなクラス分けがされています。節約したい場合、多くの人はエコノミークラスを選ぶでしょう。 一方、快適さや豪華な旅をしたい人は、ファーストクラスやビジネスクラスを選択するかもしれません。そんな中、最近では「プレミアムエコノミー」と呼ばれるクラスが登場しています。 本記事では、プレミアムエコノミーとエコノミークラスの違いについて解説しま