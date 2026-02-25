ANYCOLORが運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、所属ライバー「戌亥とこ」のYouTubeチャンネル登録者数100万人突破を発表した。2月18日、同社が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属のライバー「戌亥とこ」が、YouTubeチャンネル登録者数100万人を突破した。2019年3月22日にデビューし、YouTubeでは主にゲームや雑談などの配信活動はもちろん、自身の強みである歌唱力と豊か