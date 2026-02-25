特殊詐欺の甘いささやきによる被害を防ごうと、甘さのプロが「いしかわ詐欺ゼロ広報大使」に就任します。石川県七尾市出身の世界的パティシエ・辻口博啓さんに広報大使の委嘱状が渡されました。「貴殿をいしかわ詐欺ゼロ広報大使に任命します。よろしくお願いします」石川県警から「いしかわ詐欺ゼロ広報大使」に任命された、パティシエの辻口博啓さん。 パティシエ・辻口 博啓 さん：「甘いものには、みんな、みんな飛びつくん