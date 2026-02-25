２００２年１１月１２日。長州（力）さんが実業家でタニマチだった福田政二さんの協力を得て、新日本プロレスの企画宣伝部長を務めた永島（勝司）さんと新団体「ＷＪプロレス」を設立しました。自分は過去に社会人プロレスリング連盟（ＳＰＷＦ）の事務局長を務め、ＷＪの常務取締役となった高田龍から誘われて入団します。チケットの売れ行きが不安でレスラー兼営業本部長としてオファーを出したんじゃないのかなと思う。ＳＰＷ