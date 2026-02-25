日本製鉄は2月25日、同社が提供するGXスチール「NSCarbolex Neutral」を使用した鋼管杭が、北海道電力の泊発電所における安全対策工事の漂流車両流出防止工事に採用されたと発表した。鋼管杭へのNSCarbolex Neutral採用は、日本製鉄として初めての事例になるという。完成イメージ図○工事の詳細今回採用されたのは、泊発電所の安全対策工事のうち、津波の引き波による国道229号線上の車両流出を防ぎ、漂流物が発電所に悪影響をおよ