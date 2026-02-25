遺体を遺棄したとされる現場井原市4日 和歌山県に住む男性の遺体を岡山県井原市の山中に遺棄したとして4人が逮捕された事件で、警察は4人のうち建設作業員の男ら3人を傷害致死の疑いで再逮捕しました。 再逮捕されたのは、岡山市の建設作業員の男（53）、住所不定の無職の男（52）、岡山市の建設作業員の男（26）の3人です。 警察によりますと、3人は2023年12月19日昼頃から12月26日までの間、建設作業員の大上功一