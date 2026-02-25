選抜旗授与式英明高校 3月19日開幕の春のセンバツ高校野球に出場する英明に25日、開会式の入場行進で掲げる選抜旗が贈られました。 英明高校で行われた授与式には野球部員ら約40人が参加しました。野球部を代表して池田隼人主将が選抜旗を受け取りました。 （英明／池田隼人 主将）「本番ではこの選抜旗とともに入場行進や英明らしい野球ができるように全力で頑張ります」 英明は2025年、秋の香川大会で準優勝