福岡県うきは市の「道の駅うきは」の敷地内にある建物を訪ねました。 ■国交省 福岡国道事務所・長 靖朗 交通対策課長「こちらにどうぞ。」■八木菜月アナウンサー「広いですね。」■長 交通対策課長「横幅が20メートル、奥行きが10メートル、トータルで200平方メートルあります。」 案内してもらったのは、去年6月に完成した防災倉庫です。除雪車や簡易トイレ、スコップなど、災害時の支援活