高知県仁淀川町の宿泊施設「中津渓谷ゆの森」に新たな宿泊棟が完成し、2月25日に関係者にお披露目されました。仁淀川町中津渓谷の「ゆの森」に新たに完成したのは、多目的ホールを改装した宿泊棟です。町では夏場は宿不足、冬場は閑散期による集客不足と観光客の受け入れ態勢が整わないことが課題で、これを解決するために今回、新たな宿泊棟が誕生しました。客室は合わせて3室で、「梅花黄連（ばいかおうれん）」や「野路菊