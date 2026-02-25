2月23日に高知県四万十市で住宅1棟が全焼し1人の遺体が見つかった火事で、遺体の身元がこの家に住む60代男性だと判明しました。この火事は23日に四万十市有岡の木造2階建ての住宅1棟が全焼したもので、焼け跡から身元不明の1人の遺体が見つかっていました。警察はこの遺体について25日、火事のあと連絡が取れなくなっていた、この家に住む上岡稔さん（67歳）と特定したと発表しました。警察は引き続き出火原因を調べています。