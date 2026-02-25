およそ4か月ぶりに30ミリ以上の雨が降った東京では、24日は4月上旬並みだった気温も、25日は6℃以上低くなりました。各地で記録的な少雨となっていた中、恵みの雨となるのでしょうか。愛知県豊川市のバナナ農家では「もっと降ってほしい」と、すでにバナナの生育にも影響が出始めているため、定期的な雨を願っていました。農業だけでなく私たちの生活にも大きく影響する雨不足。そこで、街の皆さんに「久々の雨で感じることは？」