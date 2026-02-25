熊本県水俣市で開かれた環境省と県、水俣病被害者団体による実務者協議＝25日午後水俣病特別措置法に基づき国が2026年度から実施を予定する住民健康調査を巡り、被害者団体は25日、熊本県水俣市で開かれた環境省、県との実務者協議で、国が提案した検査や結果通知の手法を批判した。団体側は「罹患しているかどうか把握し、不安を取り除くことが目的のはずだ。これでは研究に過ぎず調査名目でやるのは欺瞞だ」と訴えた。団体側