三重県による調査を求め、記者会見する被害女性の両親＝25日午後、津市三重県四日市市の私立暁学園暁高で2022年、3年生だった女性（21）が当時の交際相手から性的暴行を受け、いじめ重大事態に認定された問題で、女性の両親は25日、学校設置の第三者委員会の調査が不十分だとして、県による調査を求めて要望書を提出した。両親は、昨年終了した第三者委の調査は同級生に聞き取りをしていないといった不十分な点があると指摘。