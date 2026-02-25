日野町事件の再審開始決定を受け、阪原弘さんの長男弘次さんが25日、大阪市内で記者会見した。同席した石側亮太弁護士は「もっと早く再審公判に進むべきだった。やっとここまで来た、ということ自体に制度の不備がある」と述べた。