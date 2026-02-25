【ワシントン＝阿部真司】米紙ニューヨーク・タイムズなどはトランプ大統領の一般教書演説について、「虚偽や不正確な主張を列挙した」と批判した。トランプ氏はバイデン前政権から「史上最悪のインフレ（物価上昇）」「国内犯罪の流行」を引き継ぎ、自身の取り組みでこれらを抑え込んだと主張した。同紙は政府の統計データを引用し、前政権下の２０２２年６月に９・１％だったインフレ率は、トランプ氏が就任した昨年１月時