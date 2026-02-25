恋愛における“普通”とは、一体なんなのか。ジェンダーへの多様な価値観が広がりつつある今は、そうした疑問も浮かんでくる。そんな時代だからこそ、知っておきたいのが性的指向の多様さだ。【漫画】「人としてつき合えたら」物語の一場面を見る漫画家・みやさぎ明日香さん（@miyazaki_aa）は講談社のマンガアプリ・コミックDAYSにて連載中の『人としてつき合えたら』（©みやざき明日香／講談社）でアセクシャルの女性とこじ