香港メディアの香港01によると、中国の湖北省で24日、空飛ぶ集中治療室（ICU）として活用できる電動垂直離着陸機（eVTOL）が展示された。武漢福生通用航空（福生通航）が開発したeVTOL「Sparrow-X2」は、最大積載2．7トン、標準6人乗りで、1回の充電での航続距離は200キロ、レンジエクステンダーを装着することで1200キロまで延長できる。移動式CTスキャナーやECMO装置などの特殊医療機器を搭載できるため「空中ICU」任務に適して