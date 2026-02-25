2026年2月、ゆうちょ銀行の定期貯金の金利が引き上げられました。普段からゆうちょ銀行をメインで利用されている方にとっては、うれしいニュースだったのではないでしょうか。一方で、預け先を検討する際に外せないのがネット銀行の存在です。実店舗を持たない強みを活かした高水準な金利は、金利上昇局面にある今、改めてひときわ目を引く選択肢となっています。「身近な安心感」か「金利の優位性」か。今回は最新の金利状況に基