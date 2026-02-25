気象庁によると、25日午後6時7分ごろ、熊本県産山村や高森町、美里町などで震度2の地震があった。震源地は四国沖で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4・9と推定される。各地の震度は次の通り。【福岡県】震度1=久留米市【熊本県】震度2=産山村、高森町、美里町震度1=阿蘇市、南阿蘇村、合志市、西原村、山都町、上天草市【大分県】震度2=佐伯市、竹田市震度1=豊後大野市、日田市、国東市、大分市、別府