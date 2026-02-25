３月７日に開催されるJ２・J３百年構想リーグ第５節で、J２のベガルタ仙台は本拠地ユアテックスタジアム仙台でJ２の湘南ベルマーレと対戦する。同日はゴールドパートナーの『株式会社ダイオー』による「いもくり佐太郎マッチデー」で、俳優の松井愛莉さんが来場する予定だ。クラブの公式Xでも発表されると、以下のような声があがった。 「わ！れんじくんのお姉様」「レンジの姉ちゃんくるの？？？」「わお！れんじのお姉