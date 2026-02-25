私が群衆の沈黙には、固体のような一貫した手触りがあるということを学んだのはサンティアゴ・ベルナベウにおいてだった。チームがまるで役人の集団のように退屈なプレーに終始する試合では、その沈黙は血の中まで入り込み、叫び声のように突き刺さる。まるで人々が「自分たちの素晴らしい計画を台無しにされた」と理解しているかのようだ。そもそもフットボールとは、一週間、我々を縛り付けてきた苦痛やルーチンから解放する