SNSで知り合った少女に金を渡してみだらな行為をした疑いで逮捕された三重県立高校の教師の男性が不起訴処分になりました。三重県の県立高校の教師の男性(33)は、SNS上で知り合った当時16歳の少女に1万7000円分の電子マネーを送り、車の中でみだらな行為をしたとして、今年1月に逮捕されていました。名古屋地検は6日付で男性教師を処分保留で釈放し、25日付で不起訴処分としましたが、関係者のプライバシー保護