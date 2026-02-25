再審開始が決定。その決定を知らないまま服役中に亡くなった阪原弘さんの長男・弘次さんは、２５日午後６時から大阪市内で記者会見に臨みました。弘次さんは東京で一報を聞いたときは、「嬉しくて涙が出ました」と話しました。ただ結果的に、父親の弘さんが亡くなった後の再審開始決定となったことについて、捜査機関や裁判所に対し「憤りを感じます」と話しました。そして、「もしも第一次再審請求で再審開始が決定し、再審無罪が