SKカプセルトイから6月、イラストレーターyukke(@yu_kk_e)さんの描くいぬたちが「ゆらゆらマーカー」になって登場。半透明でとっても可愛いんです!🐶新商品情報初公開🐶2026年6月発売予定いぬたちゆらゆらマーカーillustration by yukke. イラストレーターyukke(@yu_kk_e)さんの描くいぬたちが半透明仕様のゆらゆらマーカーになりました🐾. 続報は本アカウントで告知予定🐾発売まで今しばらくお待ちく