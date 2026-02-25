シルバニアファミリーから3月20日、かわいいネコのコスチュームを着た男の子・女の子のキーチェーンが新登場。コンプしたくなる可愛さです!「シルバニアファミリーキーチェーン -ネココスチューム-」こちらが、「シルバニアファミリーキーチェーン -ネココスチューム-」シリーズです。ラインアップは、「フェネックの男の子」「ラテネコの男の子」「ハスキーの女の子」「ペルシャネコの女の子」「カールミミネコの女の子」の全5種