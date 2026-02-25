近畿経済産業局が作成したトレーディングカード「省エネおじさんカードvol.2」近畿経済産業局は25日、企業の省エネ機運を高めるために作成したトレーディングカード「省エネおじさんカードvol.2」を大阪市内でお披露目した。カードには省エネに積極的な企業の現場担当者が登場し、実践している対策や効果を紹介。カードを使ってゲームも楽しめるという。昨年2月に発表した近畿経産局所属の省エネ技術指導員をモデルにした