エネワンでんきは、夫婦間の「節電ストレス」についてのアンケート調査結果を2026年2月24日に発表した。本調査は2026年1月、300名を対象にインターネットリサーチによって行われたもの。○Q1.回答者の属性、同居家族の構成回答者の性別・年代回答者の属性について尋ねたところ、性別は「男性」(68%)、「女性」(32%)となった。年代は「60代以上」(45%)が最多で、「50代」(25%)、「40代」(21%)、「20代・30代」(9%)が続いた。40代以