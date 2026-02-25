旅立ちの春を彩る石川県のオリジナルフリージア「エアリーフローラ」。卒業シーズンを間近に控え、入荷がピークを迎えています。準備に追われる金沢市内の花屋さんを取材しました。8年の長い歳月をかけ開発した石川県のオリジナルフリージア「エアリーフローラ」。花言葉は「希望」です。3月から4月に咲くこの花は、入学式や卒業式に贈られることから”旅立ちを祝う花”として、