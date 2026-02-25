エルティーアールは、「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」を、2026年3月14日、原宿のランドマークである商業施設「ラフォーレ原宿」B1Fにオープンする。“ラフォーレ原宿”に「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」がオープン「ちいかわベーカリー」は、2024年10月に東急プラザ表参道「オモカド」3Fにオープンした、ちいかわのパン屋さん。今回、そのグッズ取り扱い専門店である「ちいかわベーカリー ポップアップ