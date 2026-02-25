楽天の前田健太が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画に出演。88年世代で“一番気が合う”選手の名前を挙げた。『ダグアウト!!!』場面カット=BS10提供○「2人だけにしかない空間があった」レッド吉田から「同学年の88年世代で一番気が合う選手は? 1人だけ教えてください!」という質問をされ、前田は「うわあ、1人だけって言われると難しいな……」と悩みながらも、「1人だけか。でも、勇人かな。坂本勇人」と