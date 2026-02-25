ステランティスジャパンは2月19日、プジョーの3列7シートSUV「5008 HYBRID」を発売した。価格は581万円から。プジョー の7シートSUV、新型「5008 HYBRID」登場○日常の移動から週末のアクティビティまで、より豊かな体験を提供するラージSUV新型「5008」は先代モデルで高く評価された広い居住空間と優れた積載性、そして2列目シートの高い柔軟性を受け継ぎながら、前モデルより全長が17cm伸びたロングボディ、プジョー最新のハイブ