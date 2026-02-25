大東建託は2月18日、「いい部屋ネット 街の幸福度＆住み続けたい街ランキング2025＜全国版＞」を発表した。同調査は2021年〜2025年(一部の回答のみ2020年・2019年を追加)、全国47都道府県居住の20歳以上の男女84万5,588名を対象に実施した。街の幸福度(自治体)ランキング同調査は全国の自治体を対象に、住民が実感する幸福感や定住意向を数値化したもので、地域の暮らしやすさを多角的に浮き彫りにしている。街の幸福度(自治体)ラ