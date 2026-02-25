サントリーは3月13日から、「武蔵野ビール工場ナイトツアー」を、サントリー〈天然水のビール工場〉東京・武蔵野で開催する。迫力ある工場入口の外観同イベントは、WEB限定予約のツアー。通常では開催していない夜の催行で、通常とは少し違う雰囲気のなかで工場見学が楽しめる。ビール仕込みの行程と夜景を楽しむ見学後は、ビールの試飲もできる。「ザ・プレミアム・モルツ」「ザ・プレミアム・モルツ〈ジャパニーズエール〉香る