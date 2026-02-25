大相撲の十両・友風（中村）が２５日、結婚を公表後、初めて取材に応じた。２４日に放送された日本テレビ系の「踊る！さんま御殿！！」に出演し、既に結婚して妻子がいることを明かしていた。友風はこの日、エディオンアリーナ大阪で十両以上で構成される力士会に参加した際に「隠していたわけではないけど、今まで聞かれなかったので」と公表に至った経緯を語った。お相手は熊本県出身の一般女性で、２０２３年１月１日に婚姻